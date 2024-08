Durante el Nintendo Direct Partner Showcase de hoy, tuvimos un nuevo vistazo a LEGO Adventures Horizon. Si bien este avance no reveló alguna novedad, el sitio oficial del título en la página de PlayStation cometió un error, puesto que reveló, antes de tiempo, la fecha de lanzamiento de este título.

Aunque la información ya no está disponible, en la madrugada de hoy se descubrió que el sitio oficial de PlayStation marcó a LEGO Adventures Horizon para un lanzamiento el próximo 14 de noviembre de 2024. Lamentablemente, por el momento no hay algún comunicado que confirme o desmienta esta revelación.

According to https://t.co/L4tkx0LULC's home page, LEGO Horizon Adventures is launching November 14. Possible Nintendo Direct announcement?

Spotted by Reddit user foreveryoung1108: https://t.co/BjWTwmP4ii

Gematsu page: https://t.co/AslTitRSq8 pic.twitter.com/YtDWY2sNBT

— Gematsu (@gematsu) August 27, 2024