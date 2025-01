Revelan cómo luce Gohan en Super Saiyajín fase 4

El mundo de Dragon Ball siempre está en constante evolución y eso se debe a que los personajes creados por Akira Toriyama no pierden la relevancia, no importa las generaciones que pasen, entre los más queridos tenemos a Gohan, quien recientemente ha recuperado su auge. Y es que pasó de ser un guerrero a un estudiante; de hecho, muchos fans tenían el sueño de algún alcanzar el nivel de su padre en series consagradas como GT, a pesar de no ser canon.

En el universo de esta serie, el hijo de Gokú ha alcanzado la transformación Super Saiyajín 4, aunque únicamente dentro de la serie promocional Super Dragon Ball Heroes. Este spin-off ha permitido a los fanáticos ver versiones alternativas y transformaciones nunca exploradas en el canon oficial, y en esta ocasión, luce un diseño impresionante en su estado más poderoso. La transformación se presentó en Dark Demon Realm Mission, donde el personaje desató todo su potencial para enfrentarse a nada menos que Gogeta en la misma forma. Con la intensidad del poder Ozaru canalizado en su cuerpo, Gohan mostró una fuerza inigualable, aunque su aparición en esta fase fue limitada y nunca llegó a expandirse dentro del anime o películas oficiales de la franquicia. Aquí lo puedes ver: Muchos seguidores lamentan que el joven nunca haya alcanzado esta transformación dentro de Dragon Ball GT, donde la forma fue exclusiva de Gokú y Vegeta. Sin embargo, gracias a Heroes, los fans han podido imaginar cómo se vería el personaje en esta fase, con un diseño que evoca la esencia de los saiyan primitivos y una estética feroz que muchos consideran una de las mejores de la saga. Aunque no forma parte del canon, la versión Super Saiyajín 4 de Gohan ha sido un regalo visual para los seguidores más apasionados. Su diseño recuerda a conceptos no oficiales, alimentando la imaginación de los fans sobre lo que pudo haber sido si la historia principal le hubiera dado esta oportunidad en el pasado. Al menos, se agregó en una serie que podría considerarse oficial si hablamos de multiversus, por lo que los fans están contentos de alguna manera u otra. Vía:VD