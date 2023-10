Revelan cómo es que los goombas causan daño

Si alguna vez te has detenido a reflexionar, aunque sea remotamente, sobre la realidad del universo de Super Mario (lo cual no recomendamos en serio), es posible que te hayas topado con la pregunta más simple: ¿por qué Mario resulta herido cuando un Goomba lo golpea? Resulta que esto es algo que le preguntaron a Miyamoto en los tiempos de la NES, y solo con Super Mario Bros. Wonder, Nintendo logró visualizar la razón.

Según una nueva entrevista de Pregúntale al Desarrollador que Nintendo publicó, la respuesta de Miyamoto en aquel entonces fue porque los Goombas muerden a Mario al impactarlo (al menos, así lo recuerda el director de arte de Wonder, Masanobu Sato), por lo que los desarrolladores de Wonder decidieron agregar una animación al próximo juego de plataformas para hacer realidad esta afirmación.

Puedes encontrar la sección relevante a continuación, en la que Sato, el director Shiro Mouri y el diseñador de juegos Koichi Hayashida comentan sobre esta nueva y mordedora adición.

Sato: Hablamos sobre la evolución del hardware antes; escuché que alguien le preguntó a Miyamoto-san por qué Mario resulta dañado cuando choca contra un Goomba de lado en el juego original de Super Mario Bros. Al parecer, él respondió: “Porque los Goombas lo muerden”. Mouri: Incluso si eso era lo que estaba sucediendo, debido a las limitaciones del hardware en ese momento, los gráficos no eran capaces de mostrar ese nivel de detalle. Sato: Así es. Pero ahora somos capaces de mostrar esas expresiones. Hayashida: Los Goombas tienen una expresión mordedora en el momento en que causan daño. Sato: Sí, ¡y cuando te muerden, lo hacen con una sonrisa en su rostro! (Risas)

Así que ahí lo tienes, aunque canónicamente los Goombas siempre le han dado a Mario un pequeño mordisco al impactar (al menos, según Miyamoto), en Mario Wonder es la primera vez que podemos ver este ataque de mordisqueo en acción.

Esta semana publicamos nuestra reseña de Super Mario Bros. Wonder y puedes ver lo que opinamos acerca del juego además de un video de gameplay en acción aquí.

Vía: Nintendo Life

Nota del editor: No sé si tengo un efecto Mandela pero, recuerdo que esto siempre fue obvio para mí. Tal vez lo leí publicado en una revista en su momento, pero es increíble que ahora podamos ver de verdad la animación.