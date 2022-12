Revelaciones y sorpresas de los videojuegos en 2022

El presente año estuvo plagado de producciones con altos costos de desarrollo que lograron una gran recepción en los ámbitos comerciales y mediáticos, sin embargo, también existieron títulos que pasaron relativamente desapercibidos, pero que son ampliamente recomendables. En líneas siguientes, será posible conocer algunos de ellos.

Cotton Fantasy: Los personajes Cotton y Silk están de vuelta en una nueva aventura de disparos con gráficos renovados pero apelando siempre a la nostalgia de la icónica saga que debutara en 1991.

Cult of the Lamb: La venganza corre a cargo de un borrego que deberá de hacer frente a sus ejecutores para pagar su deuda con una deidad, quien lo salvó de la muerte a cambio de un ritual.

DNF Duel: Arc System Works es toda una leyenda en el género de peleas y no fue la excepción llevando el universo de la serie de RPG denominada Dungeon and Fighter, a una experiencia de enfrentamientos con gráficos en 2.5D.

Goat Simulator 3: El juego que comenzó como una parodia y jamás tuvo una segunda parte, llegó cargado de humor y con la posibilidad de multijugador tanto local como en línea.

Immortality: Descifrar los misterios que esconden tres largometrajes protagonizados por la estrella Marissa Marcel, nos hará embarcarnos en una experiencia interactiva plagada de incógnitas.

Infernax: La fiebre de los Metroidvania está lejos de desaparecer y en este título se encarna al caballero Alcedor para pelear por su reino en una desafiante producción con corte retro clásico de la era de los 8 bits.

The Legend of Heroes: Trails From Zero: Esta es la ocasión perfecta para poder disfrutar de un glorioso RPG de la mano Nihon Falcom, mismo que no se comercializó fuera de Japón y China, hace más de una década.

Neon White: Fiel a su costumbre, Annapurna Interactive se ha encargado de publicar un soberbio y original shooter en primera persona que mezcla acertijos y plataformas, cuyo objetivo principal es derrotar a demonios en un tiempo específico.

NORCO: Una gratificante experiencia de click and point con toques góticos ambientada en Luisiana, donde será clave seguir a un androide por distintos suburbios con la esperanza de que el personaje principal encuentre a su hermano:

Signalis: Un apasionante survival horror que mezcla gráficos en 2.5D con disparos en tercera persona. Su jugabilidad está basada en la administración de recursos, haciendo guiños en múltiples ocasiones a Resident Evil.

Sol Cresta: Platinum Games fue la responsable de desarrollar este juego de disparos en formato vertical que es una secuela directa de Moon Cresta, permitiendo a los gamers elegir entre diferentes naves para completar su recorrido.

The Stanley Parable Ultra Deluxe: Una recreación del clásico lanzado en 2013, aparece con un detallado lavado de cara para brindar una mecánica de juego centrada en las toma de decisiones y en hacerte más débil conforme avanzas.

Vampire Survivors: El roguelike que se ha convertido en un verdadero fenómeno por su adictiva jugabilidad y su extensa gama de secretos lo convierte en una compra obligada, más tomando en cuenta que se acaba de estrenar su primera expansión.

El mundo del gaming ha traído un espectacular 2022 y una vez más nos ha sorprendido con desarrollos que se han hecho de un gran eco en la comunidad por su originalidad, mecánicas jugables y propuestas que obligan al usuario a explorar sin ningún tipo de tutorial, evidenciando que en una industria tan competida, todavía es posible seguir fomentando la innovación.

