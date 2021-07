Resident Re: Verse se ha retrasado otra vez

Originalmente, Resident Evil Village iba a estar acompañado de Re: Verse un título multiplayer gratuito para todos los usuarios de este título. Sin embargo, el lanzamiento de este juego fue retrasado hasta algún punto del verano de 2021, debido a problemas con los servidores. Ahora, el día de hoy se ha revelado que esta experiencia tampoco podrá cumplir con su ventana de lanzamiento, ya que se ha retrasado una vez más.

De acuerdo con un tweet publicado en la cuenta oficial de la serie, Resident Evil Re: Verse se ha retrasado hasta un punto no especificado de 2022. Por el momento no se ofrece una explicación clara para esta decisión, ni se proporciona una ventana de lanzamiento más concreta. Esto fue lo que se comentó al respecto:

For players who purchased a physical version of Resident Evil Village, we recommend that you keep track of the included Resident Evil Re:Verse download code or add it to your account now so that you are ready to play when the game launches next year.

— Resident Evil (@RE_Games) July 15, 2021