Pokémon UNITE ya tiene fecha de lanzamiento

El mes pasado, se dio a conocer que Pokémon UNITE, el MOBA para dispositivos móviles y el Nintendo Switch, iba a estar disponible en algún punto de julio. Aunque en su momento no se proporcionó alguna fecha de lanzamiento concreta, el día de hoy se ha revelado cuándo podremos disfrutar de este título. Lo mejor de todo, es que no tendremos que esperar mucho.

Por medio de un tweet, se ha confirmado que Pokémon UNITE llegará a Nintendo Switch el próximo 21 de julio, con un lanzamiento en dispositivos iOS y Android en algún punto de septiembre. Así es, a partir de la siguiente semana por fin podremos disfrutar de este título free-to-play en la consola híbrida.

Junto a esto, se ha confirmado que todos aquellos que decidan jugar este MOBA antes del 31 de agosto, recibirán a Zeraora de forma gratuita. Respecto a los jugadores que planean experimentar Pokémon UNITE en móviles, se proporcionarán detalles para este pokémon en una fecha posterior.

🎮 #PokemonUNITE on Nintendo Switch

🗓️ July 21

⚡️ Get Zeraora just for logging in before August 31!

➡️ Details: https://t.co/HblnjdoH81 pic.twitter.com/9rNm5aNoTl

— Pokémon UNITE (@PokemonUnite) July 15, 2021