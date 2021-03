Reporte: Nintendo espera que su próximo año fiscal imponga un nuevo récord en ventas

Con el fin del año fiscal actual aproximándose, un nuevo reporte señala que Nintendo espera vender 250 millones de unidades de software entre abril de 2021 y marzo de 2022, esto gracias a una serie de lanzamientos confirmados, así como supuestos juegos que podrían ver la luz en este periodo de tiempo.

De acuerdo con fuentes anónimas de Bloomberg, Nintendo ha informado a algunos socios y proveedores que espera mover más de 250 millones de unidades de software el próximo año fiscal. El analista Serkan Toto, señala que esto podría ser una realidad gracias a “una línea de software de gran éxito de ventas y hardware nuevo mucho más fuerte”. Recordemos que varios rumores señalan que un Nintendo Switch Pro podría ser anunciado este mismo año, aunque por el momento no hay información oficial.

Juegos como New Pokemon Snap, Mario Golf: Super Rush, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD y Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl son los grandes títulos confirmados, hasta el momento, para este periodo. Sin embargo, no se descartan los lanzamientos de Breath of the Wild 2, Pokemon Legends: Arceus, Bayonetta 3, Metroid Prime 4 y Splatoon 3, aunque por el momento no hay información oficial al respecto.

En cuanto al año fiscal actual, Nintendo espera superar las 205 millones de unidades de software, rompiendo así su previo récord de 204.5 millones de unidades durante la época del Wii en 2008. Considerado que 2020 fue un gran año para la Gran N, con lanzamientos sumamente fuertes como Animal Crossing: New Horizons, esto no debería ser una gran sorpresa.

Junto a un brillante futuro, se ha revelado que el Switch ya es la segunda consola más popular de Nintendo en Estados Unidos. De igual forma, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury por fin venció a Call of Duty: Black Ops Cold War en ventas durante febrero.

Vía: Bloomberg