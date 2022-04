La idea de ver versiones mejoradas de las consolas actuales ha girado en la cabeza de los jugadores desde hace un tiempo. Gracias a la existencia del PS4 Pro y Xbox One X, no sería descabellado pensar que actualizaciones del PS5 y Xbox Series X|S estén en desarrollo. En este sentido, un periodista ha señalado que Microsoft está trabajando en un nuevo chip para el Series X.

De acuerdo con Brad Sams, periodista de tecnología, Microsoft estaría trabajando en un nuevo chip para el Xbox Series X. Si bien los detalles son escasos, y no hay información oficial, se ha señalado que esta pieza de hardware estaría enfocada principalmente en reducir los costos de producción de la consola. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Creo que esto es cierto […] Sé que Microsoft estaba trabajando en revisiones del chip. Ahora bien, ¿vamos a ver mejoras de rendimiento, vamos a ver algo más? No lo creo, pero Microsoft siempre está trabajando para hacer chips más eficientes y más fríos porque eso reduce el costo de producción”. Creo que es cierto que Microsoft está trabajando en un chip más pequeño y con mayor eficiencia energética. Es decir, confío mucho en eso”.

Por lo mencionado por Sams, el nuevo chip del Xbox Series X no ofrecería mejoras de rendimiento, y en su lugar solo estaría enfocado en el enfriamiento del sistema. Este tipo de revisiones de chips son comunes. Sin embargo, por el momento no está claro si este chip está en desarrollo para su inclusión en el modelo actual de la consola, o una posible actualización de mitad de ciclo.

Si consideramos que el Xbox One X llegó cinco años después del lanzamiento del Xbox One, es posible que Microsoft actualmente esté trabajando en una revisión de la consola. En temas relacionados, Xbox suelta un fuerte golpe para el nuevo PS Plus. De igual forma, nuevas ofertas han llegado a la Microsoft Store.

Nota del Editor:

La idea de ver una revisión de la generación actual es algo que muchos dan por sentado, pero por el momento no hay muchas pistas que indiquen que esto sucederá. Si bien el chip de Xbox podría ser una pista, esto bien podría ser usado en las versiones actuales.

Vía: Pure Xbox