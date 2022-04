La semana pasada por fin se lanzó oficialmente el Unreal Engine 5 para todos los desarrolladores interesados. Esto significa que poco a poco veremos más proyectos que utilicen este motor gráfico, y uno de estos es Kingdom Hearts IV. Si bien la revelación de este título fue con la previa versión de este software, se ha revelado que el título final utilizará el Unreal Engine 5.

En una entrevista con Famitsu, Yasushi Yasue, co-director, ha confirmado que Kingdom Hearts IV utilizará el Unreal Engine 5, por lo que veremos a Sora de una forma mucho más realista de lo esperado. Por lo visto en el tráiler de revelación, esta entrega nos llevará a un mundo muy similar al nuestro. Es así que el desarrollador ha asegurado que el producto final tendrá mejoras en iluminación y en el detalle visual.

Lamentablemente, no tendremos más información sobre este juego en mucho tiempo. Yasue también señaló que no se proporcionarán detalles adicionales de Kingdom Hearts IV durante junio de este año, fecha en donde usualmente se hacen grandes revelaciones para la industria. Solo esperemos que la espera no sea tan extensa como la que se vivió entre la segunda y tercera entrega numérica.

En temas relacionados, puedes checar el tráiler de revelación de Kingdom Hearts IV aquí. De igual forma, Star Wars podría ser uno de los nuevos mundos en este título.

Nota del Editor:

El Unreal Engine 5 es una poderosa herramienta de desarrollo. Previo a su lanzamiento oficial, los proyectos que vimos lucían impresionantes, y ahora no puedo esperar para ver qué hará Square Enix con un proyecto AAA que utilice esta herramienta.

Vía: IGN