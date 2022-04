¡Kingdom Hearts IV es toda una realidad!

2022 marca el 20 aniversario de la serie de Kingdom Hearts, así que no hay mejor forma de celebrar este importante hito en la franquicia de Square Enix, que con un nuevo juego. Así es, tres años después de la última entrega principal, Kingdom Hearts IV ha sido anunciado oficialmente.

Originalmente insinuado en una escena post-créditos en Kingdom Hearts III, Kingdom Hearts IV llevará a Sora, Goofy y Donald a un mundo completamente extraño, el cual da pie a una nueva saga. Esta es la descripción del juego:

“En el avance del anuncio, Sora hace un regreso triunfal con una mirada actualizada al comienzo de una nueva historia épica titulada ‘Lost Master Arc’. Comenzando con Sora enfrentándose en una batalla de jefes contra un enemigo gigante, los jugadores son presentados a Quadratum, una ciudad grande y expansiva ubicada en un mundo hermoso y realista como nunca antes se había visto en la serie Kingdom Hearts. Los fanáticos estarán emocionados de ver el regreso de los conocidos compañeros de Sora, Donald y Goofy, además de la primera aparición de Strelitzia, un nuevo y misterioso personaje que aparece ante Sora en este nuevo y extraño escenario”.

Por su parte, esto fue lo que comentó Ichiro Hazama, gerente de marca de la serie Kingdom Hearts, sobre el anuncio de Kingdom Hearts IV y Kingdom Hearts Missing-Link, un nuevo juego móvil para la serie:

“Estamos encantados de celebrar el vigésimo aniversario de la serie con el anuncio de dos nuevos títulos de Kingdom Hearts. Nos gustaría agradecer a los fanáticos por todo su apoyo a lo largo de los años, y no podemos esperar a que experimenten todo lo que está por venir para Sora”.

De igual forma, Nana Gadd, directora de Juegos de Walt Disney, agregó:

“Sora es un héroe de videojuegos original de Disney como ningún otro, amado por nuestro equipo y fanáticos de todo el mundo. Hemos tenido el honor de trabajar con Tetsuya Nomura y su equipo durante dos décadas para presentar estas historias originales de descubrimiento, coraje y amistad. Este vistazo a la próxima aventura de Sora es solo el comienzo: estamos ansiosos por mostrar más cuando sea el momento adecuado”.

Lamentablemente, no hay más información al respecto, no se compartió una fecha de lanzamiento ni consolas. En temas relacionados, los fans no están contentos con las versiones de Kingdom Hearts para Switch.

Vía: Square Enix