Los fans se quejan de Kingdom Hearts en Switch

El año pasado se reveló que la serie de Kingdom Hearts estaría disponible en Nintendo Switch. Aunque esta idea alegró a los fans, muchos se decepcionaron al descubrir que Square Enix haría esto posible por medio de la nube, y no tenían planes de hacer algún port nativo. Ahora, con la Kingdom Hearts Integrum Masterpiece ya disponible en el mercado, la comunidad sigue furiosa, ya que se ha reportado que estas son malas versiones de los clásicos juegos de Disney y Final Fantasy.

Por medio de las redes sociales, los fans han señalado que estas versiones de la nube son básicamente injugables. Unos han reportado problemas al iniciar las aventuras, otros nos han mostrado una caída de frame rate, incluso con una buena conexión al internet.

The KH3 Nintendo Switch Cloud Ver. Experience pic.twitter.com/8sZFiIxA2Q — HMK (@HMKilla) January 19, 2022

The Kingdom Hearts on Switch Experience

Complete with fast and wired internet pic.twitter.com/9E8CYehEmt — Kiwi 🐦 4Mom (@KiwiBurdie) February 15, 2022

Actualmente no hay un comunicado por parte de Square Enix sobre estos errores. Considerando que estamos hablando de versiones de la nube, existe la posibilidad de que algunos de estos problemas sean una consecuencia de la conexión de algunas personas.

En temas relacionados, estos son los planes de Square Enix para el 20 aniversario de Kingdom Hearts. De igual forma, la compañía habla sobre la posibilidad de una versión nativa de esta colección en Switch.

Nota del Editor:

Es una verdadera lástima que una serie de juegos tan amada no tenga un buen lanzamiento en Switch. La versión de la nube no solo presenta errores, sino que es inaccesible para varias personas en donde esta no es una opción, como en México.

Vía: Twitter