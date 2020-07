Reporte: Microsoft estaría interesado en adquirir WB Interactive

El mes pasado se dio a conocer que AT&T buscaba vender WB Interactive, la cual incluye estudios como NetherRealm, Avalanche y Rocksteady. Aunque en su momento se mencionó que compañías como Activision, Take-Two y EA se perfilaban como posibles compradores, el día de hoy un nuevo reporte señala que Microsoft está interesando en comprar la división interactiva de Warner Bros.

Tal y como informan desde el portal The Information, Microsoft estaría interesada en hacerse con Warner Bros. Games, lo cual incluiría un grupo de estudios de desarrollo repartidos por los Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Sin embargo, es importante señalar que Xbox no sería propietario de ninguna propiedad intelectual, sino que simplemente la licenciaría de Warner Bros, lo que representa un menor potencial de ganancias.

According to a new report by @theinformation, Microsoft is interested in acquiring the games division of Warner Bros., known for popular franchises such as Batman and Mortal Kombat.

This comes after AT&T said it was looking to sell the unit last month. https://t.co/Q1bnRrutbp

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) July 6, 2020