Se equivoca y gasta más de 15 mil pesos en una suscripción de PS Plus

Como seres humanos, todos hemos cometido errores alguna vez. Por supuesto, hay algunos que nos cuestan más caros que otros, y para este usuario de PS4 en particular, su “error” le costó más de mil dólares australianos, que equivalen a unos 15 mil pesos aproximadamente. ¿Cómo es posible gastar tanto dinero accidentalmente? Aparentemente, en una suscripción de PS Plus hasta 2031.

A través de Twitter, el usuario @ZeusofAimAssist compartió una publicación donde inicialmente pensó que le habían hackeado su cuenta y que esa persona se gastó más de mil dólares australianos en PlayStation. Por fortuna, el banco detectó esta transacción y logró cancelar la compra.

Whoever logged into my psn account and spent $1000 I need to know what the fuck you would have even spent it on? Can’t be mad because I’m getting it all back but you a cunt for getting my card locked and you could definitely get tracked by the bank pic.twitter.com/i9JqXpCplF

