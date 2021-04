Reporte: Discord no será adquirido por Microsoft

Hace más de un mes, un reporte por parte de Bloomberg reveló que Microsoft está dispuesto a pagar $10 mil millones de dólares por adquirir Discord. Sin embargo, un nuevo análisis de The Wall Street Journal menciona que estas negociaciones han llegado a su fin sin algún tipo de resolución entre estas dos compañías.

De acuerdo con The Wall Street Journal, las negociaciones entre Discord y Microsoft se han detenido, ya que no han podido llegar a un acuerdo, y la empresa detrás del famoso servicio de chat para jugadores está en pláticas con otros posibles compradores. Sin embargo, la relación entre Discord y Microsoft no ha llegado a un completo final, ya que existe la posibilidad de que las conversaciones entre estas dos se reanuden en un futuro.

Por el momento se menciona que tres compañías están interesadas en adquirir Discord, pero no se han revelado los nombre de estas. Por su parte, Microsoft se encuentra explorando la posibilidad de comprar parte de Tik Tok. Debido a que la pandemia ha evitado las reuniones masivas por más de un año, plataformas como Discord se han vuelto esenciales para muchas personas y, como consecuencia, han aumentado su valor en los últimos meses.

Esperemos tener más información sobre el futuro de esta compañía en un futuro.

Vía: The Wall Street Journal