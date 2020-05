Remasterizaciones de BioShock ya pueden ser adquiridas de manera individual

Si has estado suscrito a PlayStation Plus desde hace tiempo, es muy probable que ya tengas BioShock: The Collection, pero si desafortunadamente no lograste redimirlo gratuitamente a tiempo, entonces te alegrará saber que ya puedes comprar cada uno de los juegos incluidos en este paquete de forma individual.

BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered, y BioShock Infinite: The Complete Collection acaban de aparecer en la PlayStation Store y Microsoft Store individualmente por un precio de $19.99 dólares cada uno ($440 MXN aprox.) Si ya tienes la colección completa, no hay necesidad de adquirir ninguno de ellos, ya que son exactamente lo mismo que viene en BioShock: The Collection, es decir, el juego base con todo el DLC previamente lanzado y por supuesto, una mejora gráfica.

Obviamente, esto es una muy buena oportunidad para todos aquellos jugadores que prefieren adquirir solo uno o dos de estos tres juegos. Aunque honestamente, BioShock: The Collection suele aparecer muy seguido en los diferentes descuentos y promociones que ofrecen ambas plataformas digitales, así que tal vez sea mejor idea esperar por una.

Fuente: PlayStation Store