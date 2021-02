Reggie Fils-Aimé, expresidente de NoA, no está convencido con los planes para E3 2021

Aunque aún no hay una confirmación oficial sobre los planes de E3 2021, un reporte menciona que este evento sí se llevará a cabo este año, pero será de forma digital y tendrá varios cambios. Sin embargo, no todos están entusiasmados por esta presentación, incluido Reggie Fils-Aimé, expresidente de Nintendo of America.

En una reciente entrevista con Gamertag Radio, Reggie habló sobre el E3, el cual describe como un evento mágico, en donde se celebra a la industria de los videojuegos. Aunque está a favor de una presentación digital, especialmente considerando la situación global, lo que ha escuchado sobre el resto del evento no lo ha convencido. Esto fue lo que comentó:

“Creo que el E3, como un evento y un momento en el tiempo donde se comparte y se celebra el nuevo contenido, creo que es realmente mágico para el negocio global de los juegos. Debo decir que lo que he visto no suena tan convincente. Si yo fuera el rey por un día, les diré cómo lo haría. Creo que hacer esto digitalmente es absolutamente correcto … Habiendo dicho eso, creo que los titulares de la plataforma deben encontrar una de forma digital para permitir que sus fans, sus jugadores, experimenten el contenido que presnetarán Porque esa es la clave para el E3: la capacidad de jugar The Last of Us Part 3 por primera vez, o jugar el próximo juego de Breath of the Wild por primera vez, o jugar el próximo gran juego proveniente del nueva fusión de todos los estudios de Xbox. Jugar por primera vez es lo mágico y los titulares de la plataforma deben descubrir cómo brindar esa experiencia a sus fanáticos durante una experiencia digital similar a la del E3. Creo que sería enorme”.

Sin duda alguna, E3 2021 será muy diferente, no solo por la presentación virtual, sino que varias compañías llevarán a cabo su propio evento digital. Incluso Geoff Keighley ya está planeando el regreso de Summer Game Fest. Solo nos queda esperar al próximo 15 de junio, día en que iniciará el E3 de este año.

Vía: VGC