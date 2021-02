Llegan los Dobles Descuentos a PlayStation Store para suscriptores de PS Plus

Otra semana, otro lote de ofertas y descuentos que llegan a PlayStation Store. En esta ocasión hay grandes rebajas para los suscriptores de PlayStation Plus, aunque aquellos que no formen pare de este servicio también encontrarán algunos otros juegos a muy buen precio y sí, hay promociones para juegos tanto de PlayStation 5 como de PlayStation 4.

La lista completa es bastante extensa, así que aquí hemos recopilado algunos de los juegos que creemos podrían interesarte. Para conocer todas las ofertas te recomendamos dar click en el siguiente enlace.

PlayStation 5

– FIFA 21 – $21.59 USD

– DIRT 5 – $29.99 USD

– No Man’s Sky – $29.99 USD

– Borderlands 3: Next Level Bundle – $23.79 USD

– Observer: System Redux – $19.49 USD

– Spirit of the North: Enhanced Edition – $19.99 USD

PlayStation 4

– Strange Brigade – $4.99 USD

– The Missing: J.J. Macfield and the Island of Memories – $10.19 USD

– The Witcher 3: Wild Hunt – $7.99 USD

– Paquete con los primeros dos juegos de Darksiders – $7.99 USD

– Dead Rising 2: Off the Record – $5.99 USD

– The Walking Dead: The Final Season – $8.99 USD

Tienes hasta el 3 de marzo de este año para aprovechar todos estos descuentos.

