Red Dead Redemption es la principal inspiración de Ghost of Tsushima

Ghost of Tsushima está claramente inspirado por las viejas películas de samurais en términos de su apartado visual y atmósfera, pero de acuerdo con su director Nate Fox, hubo otro videojuego en particular que inspiró a este título de mundo abierto más que cualquier otra cosa: Red Dead Redemption.

Este épico Western de Rockstar debutó en 2010 para el PS3 y Xbox 360, pero su influencia sigue presente incluso en juegos modernos de mundo abierto. En una entrevista con GAMINGbible, Fox dijo lo siguiente:

“Yo diría que la inspiración número uno para el juego fue Red Dead Redemption — no Red Dead 2 sino Red Dead Redemption — porque hicieron un gran trabajado dándole vida a la fantasía de ser un vaquero forajido. Los paisajes, la manera en que la gente habla contigo, cómo te mueves — todo eso forma parte de su identidad. Y para nosotros, cuando yo quería hacer que la gente se emocionara por el juego, solía decir cosas como, ‘hey, piensa que es el mismo formato que eso'”.

Sin duda alguna es una frase interesante, y no podemos esperar por ver las similitudes que ambos títulos comparten. Fox también añade que The Legend of Zelda: Breath of the Wild fue otro título que el desarrollador vio y pensó:

“Cuando estamos haciendo el juego, y sale algo como Breath of the Wild, — eso nos demuestra lo increíble que puede ser la curiosidad como factor potencial en muchas maneras. Creo que ese juego nos inspiró para hacer un mayor esfuerzo, profundizar más, hacer que Tsushima se sienta tan bien.”

En temas relacionados, Sucker Punch mencionó que Ghost of Tsushima sería bastante accesible en cuanto a su dificultad, esto con la finalidad de apelar a la mayor cantidad de jugadores posibles.

Ghost of Tsushima debutará el próximo 17 de julio para PlayStation 4.

Fuente: LADBible