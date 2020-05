Sucker Punch reitera los varios niveles de dificultad en Ghost of Tsushima

Tras haber mostrado el extenso gameplay de Ghost of Tsushima la semana pasada, los jugadores se preguntaron exactamente qué tan difícil sería este juego. En recientes entrevistas, Sucker Punch ha mencionado que el combate no es fácil, y si no eres cuidadoso, tú también puedes morir de un solo golpe. Durante los 18 minutos del State of Play dedicado a este título, podemos ver a nuestro protagonista, Jin, eliminar a sus enemigos con un simple espadazo, pero éstos deberán ser precisos.

Afortunadamente, parece que esta exclusiva de PlayStation 4 aún busca ser accesible para todos, ya sea que seas un fan hardcore de este tipo de juegos o no. En una entrevista con The Washington Post, Jason Connell, director creativo, reitera que el juego tiene opciones de dificultad. De hecho, las opciones de dificultad se mencionar durante la revelación del juego por allá de 2018, pero es bueno saber que la idea no ha sido abandonada.

“Antes que nada, sí, tenemos varios niveles de dificultad. Si el juego es fácil y quieres que sea una experiencia mucho más desafiante, puedes subirle a la dificultad. Si ves que el juego es un poco difícil, la puedes disminuir. Repito, todo esto es parte de un esfuerzo para llegar a la mayor cantidad de jugadores posibles.”

Por supuesto, incluso con varios niveles, la dificultad es un tema complicado de balancear. Connel continúa con lo siguiente:

“No será tan difícil como para rendirte en los primeros 15 minutos. Eso sería muy frustrante para muchos jugadores que tienen mucho por ganar al jugar el juego porque aman el medio o el género. Pero tampoco puede ser tan fácil que no haya reto alguno para nuestros fans más hardcore.”

Ghost of Tsushima saldrá a la venta el próximo 17 de julio para PlayStation 4.

Fuente: Washington Post