Así puedes hacer que Saints Row 3 Remastered corra a 60 FPS en consolas

El Xbox One X es una consola muy poderosa, pero lamentablemente son pocos los juegos que realmente aprovechan toda esta potencia. Por otra parte, el PlayStation 4 Pro ha tenido una mejor experiencia gracias a todas las exclusivas de la plataforma. Si eres uno de los afortunados usuarios en tener cualquiera de estas dos máquinas, y ya tienes lista tu copia de Saints Row: The Third Remastered, entonces este artículo podría interesarte pues te vamos a decir cómo hacer que este juego pueda correr a 60 FPS.

A pesar de ser una versión remasterizada y no un remake como tal, Saints Row: The Third Remastered hace un trabajo decente en el apartado gráfico, dándole nueva vida a este juego a través de una mejora visual que intenta ponerlo al corriente con nuestros tiempos. Sin embargo, lo importante a destacar aquí es que ya lo puedes jugar a 60 FPS en consolas, dígase Xbox One X y PS4 Pro.

Por defecto, la configuración del juego lo bloquea a 30 cuadros por segundo, así que para desbloquearla deberás ingresar a las configuraciones de Pantalla. Ahí dentro, verás la opción de ‘Desbloquear framerate’ y listo, podrás disfrutar Saints Row: The Third Remastered tal y como se debe.

La mala noticia, es que el juego no logra los 60 cuadros estables. Por medio de un análisis de desempeño, el portal VG Tech muestra en video una comparativa entre las versiones de Xbox One y Xbox One X, revelando que esta última llega a tener caídas de cuadros graves cuando hay muchas cosas sucediendo en pantalla.

