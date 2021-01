Red Dead Redemption 2 se lleva a casa el GOTY en los Steam Awards 2020

Como ya es costumbre cada año, Steam ha revelado la lista de los juegos ganadores a sus premios anuales, conocidos como los Steam Awards. Al igual que en entregas pasadas las votaciones se llevaron a cabo por los fans. De esta forma, el público ha elegido a Red Dead Redemption 2 como el GOTY de la edición 2020 de esta ceremonia.

Aunque Red Dead Redemption 2 es un juego originario de 2018, no fue sino hasta el pasado 5 de diciembre de 2019 que el título de Rockstar llegó a PC, dándole la oportunidad de participar en los Steam Awards 2020. De esta forma, el público le otorgó la corona de Juego del Año a este entrega.

A continuación puedes checar la lista competa de ganadores de los Steam Awards 2020.

Juego del año (GOTY 2020)

-Red Dead Redemption 2 – GANADOR

-Hades.

-DOOM Eternal.

-Fall Guys: Ultimate Knockout.

-Death Stranding

Juego de realidad virtual del año

-Half-Life: Alyx – GANADOR

-Phasmophobia.

-The Room VR: A Dark Matter.

-Thief Simulator VR.

-Star Wars Squadrons

Con amor y dedicación

-Counter Strike: Global Offensive – GANADOR

-Among Us.

-Terraria.

-The Witcher 3: Wild Hunt.

-No Man’s Sky

Mejor con amigos

-Fall Guys: Ultimate Knockout – GANADOR

-Sea of Thieves.

-Borderlands 3.

-Deep Rock Galactic.

-Risk of Rain 2

Jugabilidad más innovadora

-Death Stranding – GANADOR

-Control: Ultimate Edition.

-Superliminal.

-Noita.

-Teardown

Excelente juego rico en historias

-Red Dead Redemption 2 – GANADOR

-Detroit: Become Human.

-Mafia: Definitive Edition.

-Metro Exodus.

-Horizon Zero Dawn: Complete Edition

Mejor juego que peor se te da

-Apex Legends – GANADOR

-Crusader Kings III.

-Ghostrunner.

-FIFA 21.

-GTFO

Estilo visual excepcional

-Ori and the Will of the Wisps – GANADOR

-Battlefield V.

-There is no game.

-Marvel’s Avengers.

-Black Mesa: Definitive Edition

Mejor banda sonora

-DOOM Eternal – GANADOR

-Halo: The Master Chief Collection.

-Helltaker.

-Need for Speed: Heat.

-Persona 4 Golden

Siéntate y relájate

-The Sims 4 – GANADOR

-Microsoft Flight Simulator.

-Satisfactory.

-Untitled Goose Game.

-Factorio

Vía: Steam