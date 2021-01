Phil Spencer sigue trabajando arduamente para satisfacer la demanda del Xbox Series X|S

Aunque muchos esperaban con ansias la llegada de la nueva generación, el público se ha enfrentado a un gran problema: la escasez de unidades. Este inconveniente ha estado presente desde el pasado 10 de noviembre con la llegada del Xbox Series X y Series S. Ahora, durante una recienten entrevista con Major Nelson, Phil Spencer, jefe de Xbox, habló un poco más sobre esta situación.

Al ser cuestionado sobre la falta de consolas en el mercado, Spencer, mencionó que ya están trabajando para ofrecerle a los usuarios la mayor cantidad de consolas nuevas como sea posible. Esto fue lo que comentó:

“Logramos lanzar las consolas y nos hubiera gustado tener más. Hay gente que dice: ‘¿Por qué no construiste más? ¿Por qué no empezaste antes? ¿Por qué no las enviaste antes?’ Me refiero a todas esas cosas, y en realidad todo se reduce a la física y la ingeniería. No las estamos frenando, las estamos construyendo lo más rápido que podemos, tenemos todas las líneas de producción en marcha”.