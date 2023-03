Recrean Resident Evil 4 con figuras de LEGO

A finales de este mes, tendremos por fin en nuestras manos el gran y lujoso remake de Resident Evil 4 disponible para consolas y PC. El juego ha sido aclamado por sus gráficos, sin embargo, alguien ha recreado el icónico comienzo del juego como si fuera parte de la línea de videojuegos LEGO y una vez que le eches un vistazo, vas a desear que existiera.

Lanzado en 2005, Resident Evil 4 llevó a la franquicia de terror de Capcom en una nueva dirección. Protagonizado por Leon de Resident Evil 2, esta querida secuela dejó atrás las cámaras estáticas y los controles de tanque de las entradas antiguas y se movió a una perspectiva de tercera persona sobre el hombro, aumentando el factor de acción.

El resultado final fue un juego fenomenal que la mayoría de los que lo jugamos vamos a volver a comprarlo en la edición que se avecina. El video a continuación muestra lo que pasaría si tomaras esa misma configuración básica, pero reemplazaras los mapas sucios y las imágenes realistas con muchos ladrillos digitales de LEGO.

Creado por Cara Aleatorio, y claramente titulado “LEGO RESIDENT EVIL 4 ANIMATION” puede que no gane ningún premio por su nombre conciso, pero todo lo demás de este corto video es maravilloso.

En el video, subido ayer, Aleatorio utiliza audio del juego original (no del próximo remake o su demo reciente) para recrear los primeros minutos de RE4. Y esto no es solo una recreación de las escenas. En su lugar, Aleatorio incluye gameplay de LEGO con Leon caminando y disparando a pájaros y enemigos por igual. La pistola que usa no es una pieza de LEGO real (la compañía tiene una fuerte política en contra de la recreación de armas y violencia), pero lo dejaré pasar porque se ve tan bien.

También se aprecian todos los pequeños detalles incluidos en el video, como la forma en que se puede ver el láser reflejándose en los ladrillos y objetos de Lego cercanos. O las pequeñas huellas dactilares y rasguños que se ven en algunos ladrillos. ¡En algunos momentos, esto parece que fue hecho con ladrillos reales! Sin embargo, según Aleatorio, esto se creó digitalmente en Blender. Dicen que les llevó alrededor de dos meses y 3000 imágenes crear el corto video de cuatro minutos.

Al final del corto, se pueden ver algunas imágenes detrás de escena de ellos animando manualmente esta impresionante recreación de LEGO que nunca existirá. Por lo menos podremos consolarnos con el remake que se lanzará el 24 de marzo para PS5, PS4, Xbox Series X/S y PC.

