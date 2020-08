A principios del mes pasado, se reportó que el popular streamer de Twitch, Byron “Reckful” Bernstein, había fallecido a sus 31 años de edad. Pocos días después de su muerte, miles de jugadores de World of Warcraft se reunieron para rendirle tributo a esta joven personalidad, y ahora Blizzard decidió inmortalizarlo dentro del juego al convertirlo en un NPC.

El día ayer por la noche, los jugadores de WoW que tienen acceso a la beta de Shadowlands descubrieron un NPC llamado Reckful en Cathedral of Light ubicada en la ciudad humana de Stormwind, mismo lugar donde el resto de jugadores se despidieron de él.

Blizzard has paid tribute to Reckful by adding him as a Rogue Trainer NPC, located in the Cathedral of Light, in Shadowlands. #Warcrafthttps://t.co/tZLXDq3I4E pic.twitter.com/HdUYN6rE4V

