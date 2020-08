Temtem, el MMO inspirado en Pokémon, también llegará a PS5

Durante el State of Play del día de hoy, se reveló que Temtem, un MMO inspirado en Pokémon, también estaría haciendo su debut en el PlayStation 5. Por si no sabes mucho del proyecto, te platico que Temtem es un multijugador de acción/aventura donde los jugadores deberán recorrer el mundo en búsqueda de nuevos monstruos que atrapar. Sí, sabemos que ya escuchaste esta premisa antes.

Guillermo Andrades, director del proyecto, dijo lo siguiente en una entrevista para IGN:

“Conforme buscamos expandir nuestros planes a futuro de Temtem, sabíamos que debíamos evolucionar hacia la siguiente generación. Sony ha sido muy receptivo y nos ayudó mucho con esta decisión, así que el PS5 es el lugar perfecto para empezar nuestro viaje.”

El tráiler mostrado durante el State of Play fue capturado en un PS5 corriendo en 4K a 60FPS, confirma Andrades. Pero al menos por ahora no reveló más detalles para funciones como ray tracing, pues de acuerdo con él, “los renders caricaturizados de Temtem no se benefician mucho de ello, pero definitivamente estamos buscando la manera de maximizar todo en términos de resolución y framerate.”

Fuente: IGN