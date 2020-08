Desarrolladores de Aeon Must Die aseguran que les “robaron” el juego

Hoy tuvimos nuestro primer vistazo en video al juego Aeon Must Die, que lamentablemente se vio envuelto en controversia minutos después de que fuera presentado durante el State of Play de hace rato. Aparentemente, todos sus desarrolladores renunciaron por falta de pago, además de sufrir del infame crunch, pero no solo fue eso, ya que ahora reportan que también les “robaron” el título.

En total, fueron ocho los miembros que renunciaron de Aeon Must Die el pasado mes de junio, pero hasta ahora Limestone Games no ha respondido públicamente a estas alegaciones. El tráiler del juego fue subido nuevamente por terceros a YouTube, y la descripción dice lo siguiente:

“Este tráiler fue creado con abusos, manipulaciones y robo. La gente que trabajó en cada escena de esto ya no están dentro de la compañía que tiene los derechos de la IP. Algunos de ellos ni siquiera fueron pagados por su trabajo. La verdadera IP del juego fue robado de sus creadores a través de fraudes.”

Junto a esta descripción también se incluye una liga a un Dropbox lleno de documentos oficiales sobre la disputa legal. Podemos encontrar quejas del CCO, Aleksei Nehoroshkin, quien co-fundó Limestone Games en 2016, donde asegura que el CEO actual, Yaroslav Lyssenko, se negó a contratar más personal para trabajar en Aeon Must Die, que dio como resultado una sobrecarga de trabajo para todos los involucrados. Nehoroshkin continua acusando a Lyssenko de asociarse con un fuerte accionista para convertirse en el único miembro de la junta directiva y asumir control total de la propiedad intelectual de Limestone, mientras Nehoroshkin estaba enfocado totalmente en el desarrollo del juego.

Adicionalmente, se dice que todas las peticiones de apoyo hacia Focus Home Interactive, publishers del juego, fueron ignoradas, pero al igual que Limestone Games, éstos últimos no se han pronunciado al respecto.

Via: Kotaku