En febrero de 2015, The Order: 1886 llegó al PlayStation 4, se posiciona como una de las primeras grandes exclusivas third party de la consola de Sony. Si bien el título tuvo una recepción positiva, el juego fue criticado por su duración y estilo de juegos. Ahora, al darse a conocer el cierre del estudio responsable de esta entrega, Ready at Dawn, se ha confirmado que una secuela fue planeada

De acuerdo con Shinobi, insider de la industria, antes de la compra de Ready at Dawn por parte de Meta en el 2020, el estudio había propuesto una secuela para The Order: 1886, una que no solo tenía como objetivo continuar con la historia de este título, sino que expandiría sustancialmente el gameplay, y haría un mejor uso del RAD Engine 4.0, el cual se usó para la creación de este título.

Lamentablemente, debido a que el primer juego no tuvo la recepción deseada, Sony no le dio luz verde a este proyecto, y la secuela de The Order: 1886 oficialmente fue cancelada, algo que probablemente no fue del agrado de muchos jugadores, y considerando el cierre del estudio, queda claro que nunca sabremos qué sucedió tras el final del primer título que, claramente, apuntaba a una secuela.

Después de la compra de Meta, Ready at Dawn trabajó en títulos de realidad virtual para dispositivos como el Quest. Lamentablemente, estos trabajos no fueron tan populares como sus previos juegos. En temas relacionados puedes conocer más sobre el cierre de este equipo aquí.

Nota del Autor:

Es una verdadera lástima que este proyecto no siquiera tuvo la oportunidad de comenzar en forma. The Order: 1886 no es el mejor juego de la generación, pero sigue siendo una experiencia entretenida que nos dio un vistazo al potencial del PlayStation 4.

Vía: Shinobi