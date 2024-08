En el 2020, Meta compró a Ready at Dawn, famoso estudio enfocado en propuesta de realidad virtual, pero que también se encargó de trabajar en múltiples propiedades de PlayStation para el PSP. Ahora, el día de hoy, 7 de agosto de 2024, se ha revelado la triste noticia de que Ready at Dawn ha cerrado.

De acuerdo con Android Central, Meta ha reducido el presupuesto de su división de realidad virtual, y esto ha ocasionado que la compañía se vea en la necesidad de cerrar un par de estudios con el objetivo de enfrentarse a la menor cantidad de dinero disponible para ellos. De esta forma, Ready at Dawn ha cerrado sus puertas de forma inmediata.

En lugar de ofrecer una red de seguridad para sus ex-empleados, Meta ha motivado a sus empleados para que soliciten empleos en otras áreas de la división de realidad virtual de la compañía, nada concreto hasta el momento. Por el momento, los responsables de Facebook no han emitido un comunicado al respecto, y se desconoce cuántas personas de Ready at Dawn estén dispuestas a seguir trabajando con ellos, u opten por conseguir trabajo en otros lados.

Lamentablemente, el cierre de Ready at Dawn se suma a los miles de despidos que hemos visto en la industria de videojuegos en los últimos años. Recordemos que el estudio nos entregó títulos como la serie de Lone Echo. Sin embargo, también trabajó directamente con Sony en juegos como Daxter, God of War: Chains of Olympus, y God of War: Ghost of Sparta para el PSP, así como God of War: Origins Collection para el PlayStation 3, y The Order: 1886 para el PlayStation 4. En temas relacionados, puedes conocer más sobre los despidos de NetherRealm aquí. De igual forma, Humble Bundle también sufre de fuertes despidos.

Nota del Autor:

Es una verdadera lástima que esto siga ocurriendo. El cierre de estudios y el despido de sus empleados es una crisis de la que todos parecen estar conscientes, pero nadie está haciendo algo al respecto.

Vía: Android Central.