¿Read Dead Redemption puede llegar a PC?

Hace un par de días se anunció que el clásico de Rockstar Games, Red Dead Redemption, llegaría ni más ni menos que Nintendo Switch y también a PlayStation con una especie de remasterización que se siente más como port. Tras esto los usuarios de PC quedaron confundidos, pues siguiendo la lógica era evidente que llegaría a Steam también, pero simplemente no hicieron el anuncio.

Durante una nueva reunión de negocios y de informes fiscales, el presidente de Take Two fue preguntado respecto a esto, dado que muchos usuarios retomaron el tema después del anuncio del pasado lunes en cuestión. Ante eso, las cosas quedaron un tanto ambiguas, pues no negó pero tampoco afirmó que se lanzará en la plataforma, dejando claro que la decisión sería más de Rockstar Games.

También, el algún punto se le cuestionó su opinión sobre lo que viene en plataformas para Nintendo, dado que ahora se encontrarían en una etapa de transición de consola, pues Switch ya tiene prácticamente siete años en el mercado. Entre sus propuestas menciona que no deberían dejar de lado la retrocompatibilidad, puesto que hay una base se usuarios establecida.

No está de más comentar, que los usuarios se han sentido un tanto estafados por la próxima versión de este mundo abierto del viejo oeste, pues no ha tenido mejoras notables y tendrá un precio de $50 dólares aproximadamente. Incluso, se han hecho comparaciones con la versión original en Xbox 360, teniendo como resultado algo sin muchos cambios.

Recuerda que el juego se lanza el 17 de agosto en digital.

Vía: wccftech

Nota del editor: La verdad, deberían anunciar esta versión para que los usuarios de steam lo puedan comprar, o de perdida en la plataforma dedicada de la compañía. Ya veremos si después se deciden a traerlo.