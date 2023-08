Primer tráiler de la última temporada de Attack on Titan

Como ya se sabe, este año marca un hito importante en la historia del anime, dado que Attack on Titan termina sus emisiones de forma oficial, ya que la primera parte de esta última temporada llegó hace meses y ahora se cumplen con los capítulos restantes. Noticia que seguramente llenará de emoción pero también de melancolía a los fans.

Para celebrar que este contenido está a apunto de aterrizar en Crunchyroll, se ha lanzado un nuevo video en el que vemos cómo se han esmerado para que la animación sea de primer nivel y despedir a personajes bastante queridos como Eren. Y ahora, las batallas contra los seres colosales lucen con dibujo y trazado de primer nivel.

Tienes que verlo:

Esta es la sinopsis de lo que viene en esta segunda parte:

El destino del mundo pende de un hilo cuando Eren desata el máximo poder de los titanes. Con una determinación ardiente de eliminar a todos los que amenazan a Eldia, lidera un ejército imparable de Colossal Titans hacia Marley. Ahora, un variopinto grupo de sus antiguos camaradas y enemigos se apresuran a detener su misión mortal, la única pregunta es, ¿podrán detenerlo?

Los capítulos llegan en otoño de este mismo año.

Vía: Youtube

Nota del editor: Cuando un anime llega a su fin es algo que simplemente la gente no puede creer, pues su longevidad es de bastantes años. No sé que será de la vida de quienes han seguido One Piece por décadas y que en algún momento tenga su conclusión.