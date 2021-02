Ratchet & Clank: Rift Apart ya cuenta con una clasificación en Taiwán

ACTUALIZACIÓN: PlayStation ha confirmado que Ratchet & Clank: Rift Apart llegará a PS5 el próximo 11 de junio de 2021 y sí tendrá una Digital Deluxe Edition. Puedes conocer más sobre este lanzamiento aquí.

NOTA ORIGINAL:

Aunque se había mencionado que Ratchet & Clank: Rift Apart iba a estar disponible durante el periodo de lanzamiento del PS5, hasta el momento no sabemos cuándo estará disponible este esperado título. Afortunadamente, el día de hoy surgió información que apunta a un inevitable estreno, así como a una edición especial.

Recientemente se descubrió que Ratchet & Clank: Rift Apart fue clasificado en Taiwán. De igual forma, el registro hace mención de una edición estándar y una Digital Deluxe Edition. Si bien esto no es necesariamente una confirmación de un lanzamiento inminente, sí significa que al menos deberíamos tener más información sobre los planes de Sony para este proyecto en un futuro no muy lejano.

Tomando en consideración ediciones especiales similares, la Digital Deluxe Edition de Ratchet & Clank: Rift Apart probablemente incluya una serie de ítems que serán de gran ayuda en nuestra aventura, quizás un libro de arte o soundtrack digital. Esperemos tener información sobre el lanzamiento de este juego en PS5 lo más pronto posible.

Vía: Gematsu