Ratchet & Clank: Rift Apart correrá a 60fps en PS5, afirma Insomniac Games

Con la llegada de una nueva generación, los jugadores no solo esperan nuevos juegos, ya que también desean ver un aumento en la resolución y un salto gráfico que justifique la compra de una consola a finales de año. Ahora, el día de hoy Insomniac Games ha confirmado que Ratchet & Clank: Rift Apart contará con una opción para jugarse en 60fps.

Durante una entrevista con Famitsu, los desarrolladores revelaron que la siguiente entrega de Ratchet & Clank se podrá disfrutar a 60 cuadros por segundo. De igual forma, este título se suma a Marvel’s Spider-Man: Miles Morales en confirmar una tasa de fps bastante alta para consolas durante el lanzamiento del PS5.

In an interview with @WeeklyFamitsu today we confirmed #RatchetPS5 will offer an option to play at 60fps! https://t.co/HRFKHgDE3c pic.twitter.com/7TdyaTdtAv

— Insomniac Games (@insomniacgames) August 28, 2020