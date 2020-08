Ratchet & Clank: Rift Apart tendrá “cero pantallas de carga”

La Gamescom Opening Night de hoy nos trajo muchos anuncios emocionantes, pero creo que todos estábamos esperando por el nuevo gameplay de Ratchet & Clank: Rift Apart que tanto se nos venía prometiendo. Insomniac Games cumplió y finalmente tuvimos un vistazo mucho más extenso hacia esta próxima aventura de PlayStation 5, pero sus desarrolladores también nos compartieron muchos otros detalles interesantes.

Marcus Smith, director creativo del juego, confirmó que Rift Apart no incluirá “ni una sola pantalla de carga” a lo largo de la experiencia, esto gracias al increíble SSD del PS5, que muchos otros desarrolladores han estado alabando. Recordemos que desde un inicio, Sony ha estado haciendo fuerte énfasis en que este apartado en específico será uno de los fuertes de su próxima consola.

También se reveló que Rift Apart será un “tipo de expansión” de Ratchet & Clank: Into the Nexus de 2013, pero contará una historia en solitario que todos podrán comprender, incluso si nunca antes han jugado algo de la franquicia. Ratchet & Clank: Rift Apart debutará durante la ventana de lanzamiento del PS5.

Fuente: Gamescom