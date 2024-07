¿Quién es Lady Deadpool en Deadpool & Wolverine?

Al igual que películas como Spider-Man: No Way Home, los fans no pueden esperar para ver Deadpool & Wolverine, no solo por la historia, sino por todos los cameos que esta cinta tendrá. Uno de los más esperados es Lady Deadpool, de la cual ya se ha confirmado su participación en el más reciente tráiler de la cinta, pero la actriz a cargo de este papel sigue siendo un misterio, con muchos apuntando a Taylor Swift como la responsable.

Gracias a que el más reciente tráiler de Deadpool & Wolverine nos da un mejor vistazo a Lady Deadpool, muchos se han preguntado quién estará a cargo de este papel, y todo se ha reducido a dos posibles candidatas. Una de estas es Taylor Swift. Aunque previos reportes han señalado que la cantante no está involucrada en este proyecto, recordemos que lo mismo se dijo de Tobey Maguire y Andrew Garfield en su momento.

Junto a Swift, muchos fans han señalado que Blake Lively, la esposa de Ryan Reynolds, podría ser Lady Deadpool, algo que muchos ven como una posibilidad. Lamentablemente, por el momento no hay una respuesta clara, pero en solo una semana este misterio será aclarado. Te recordamos que Deadpool & Wolverine se estrena el próximo 26 de julio. En temas relacionados, puedes conocer más sobre la posible participación de Taylor Swift en esta cinta aquí. De igual forma, aquí puedes ver otro tráiler de esta película.

Nota del Autor:

Pese a ser sumamente autorreferencia, las películas de Deadpool tienen una buena historia, y son entretenidas por su propia cuenta. Sin embargo, parece que esta cinta no tendrá la misma dirección. Quizás es el síndrome del MCU, pero parece que es más importante saber quién interpretará a quién, en lugar de la aventura en sí.

Vía: Vandal