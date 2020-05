¿Quién es el personaje más trágico en todo el anime?

A pesar de que el anime cuenta, en su mayoría, con historias alegres, batallas épicas y momentos entrañables entre amigos, no hay que olvidar a todos los personajes y series que han explorado un lado más trágico de la vida. De esta forma, varios usuarios de Twitter dominaron la red social en los últimos días para descubrir quién es el personaje de anime con la historias más trágica de todas.

Algunos obvios candidatos salieron a la luz, como Itachi de Naruto y Guts de Berserk. Pero también vimos algunos representantes más modernos, como Eren Jaeger de Attack on Titan. Sin duda alguna, este medio de entretenimiento nos ha ofrecido cientos de personajes que han tenido que sufrir y perder seres queridos con el objetivo de lograr su cometido, o apoyar al protagonista.

El usuario de Twitter Saimbtw puso en marcha la discusión, eligiendo personajes de Tokyo Ghoul, Fullmetal Alchemist y varios otros ejemplos para mostrar cómo el medio ha podido destrozar nuestro corazón.

Anime characters who've been through the most shit pic.twitter.com/kyh4czoqQ0 — s?im. (@saimbtw) May 1, 2020

That movie broke me — s?im. (@saimbtw) May 1, 2020

Don't forget Griffith, being the antagonist don't change the fact that he suffered so much. — إبراهيم|Ibrahima (@black_honey_k) May 1, 2020

You should watch the rising of shield hero. The hero ans heroin thru lot of shit. Srsly, a lot pic.twitter.com/aUoo1KnzjB — Jacky (@JackyGelayan) May 1, 2020

Meliodas too — Another D. Umbass (@DumbassKing29) May 1, 2020

And also the fact after reuniting with his family, his father still tried to kill him, followed by his little brother — ? (@abdulzaidanzzz) May 1, 2020

His pops had it extra rough too — Kenyan Weebu (@KenyanWeebu) May 1, 2020

Hablando del mundo anime, así se vería Super Buu al absorber el poder de Bills. De igual forma, el manga de Demon Slayer llegará a su fin este mes.

Vía: Twitter