John Wick 4 se ha retrasado hasta 2022

Originalmente, el 21 de mayo 2021 iba a ser el Día de Keanu Reeves, debido a que en esa fecha se iban a estrenar Matrix 4 y John Wick 4. Sin embargo, debido al COVID-19, al menos la siguiente aventura de John Wick se ha retrasado hasta 2022.

Aunque ya sabíamos que Keanu Reeves no iba a poder terminar la grabación de esta cinta a tiempo para la fecha original, Lionsgate por fin ha confirmado el retraso y le ha asignada la nueva fecha de estreno de 27 de mayo 2022. Por el momento se desconoce si Matrix 4 sufrirá del mismo destino. Por otro lado, Spiral, spin off de Saw protagonizada por Chris Rock, ahora se estrenará el 21 de mayo de 2021, siendo postergada un año de su lanzamiento original en mayo de 2020.

Por otro lado, cintas como The Unbearable Weight of Massive Talent y Chaos Walking seguirán en marcha para su fechas de 19 de marzo 2021 y 22 de enero 2021 respectivamente. The Hitman’s Wife’s Bodyguard, una secuela del thriller de acción Ryan Reynolds y Sam Jackson, ha sido postergada un año, y ahora saldrá el 20 de agosto de 2021.

Otras nuevas fechas de lanzamiento incluyen a Fatale, protagonista de Hilary Swank (30 de octubre de 2020), Voyagers (25 de noviembre de 2020), The Asset (23 de abril de 2021) y la comedia de Kristen Wiig, Barb y Star Go to Vista del Mar (publicado el 16 de julio de 2021). La película basada en la fe American Underdog se dirigirá a los cines el 10 de diciembre de 2021, y el thriller sobrenatural The Devil’s Light se lanzará el 8 de enero de 2021.

Dos cintas que aún no han recibido nuevas fechas de lanzamiento son la película de suspenso Run, protagonizada por Sarah Paulson y el título basado en la fe Jesus Revolution.

