¿Qué tan grande es el mapa de Cyberpunk 2077? Video nos da una buena idea

Dejando de lado sus problemas, Cyberpunk 2077 es un excelente título de mundo abierto y Night City, ciudad ficticia en la cual se desarrolla el juego, es uno de los lugares más memorables que hemos visitado recientemente. El mapa lo tiene de todo, pero ¿en realidad es tan grande como se nos prometió? Este video nos da una buena idea.

IGN ha llevado a cabo un time-lapse que nos muestra lo grande que es Night City, pues en ocho minutos con 30 segundos, se puede recorrer todo el mapa de un extremo a otro caminando. En velocidad normal, esta hazaña seguramente tardaría unos 30 minutos, sino es que más.

ICYMI: Cyberpunk 2077’s Night City is ENORMOUS – see how long it takes to walk from one end to another in this time-lapse. pic.twitter.com/BCU17gsi7O

— IGN (@IGN) December 28, 2020