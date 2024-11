¿Qué tal está Red Dead Redemption en PC?

Rockstar es una de las compañías más amadas de la industria. Si bien su trabajo se remonta a finales del siglo XX, no fue sino hasta que comenzó el nuevo siglo que obtuvieron un alto reconocimiento gracias a juegos como GTA III y GTA: San Andreas. Durante la generación del PlayStation 3 y Xbox 360 expandieron su catálogo con Red Dead Redemption, título que tomó la fórmula de mundo abierto a la que ya estábamos acostumbrados, y nos llevó a la época de los vaqueros en Estados Unidos. Esto resultó en un enorme éxito, y hasta el día de hoy las aventuras de John Marston son recordadas con cariño. Pese a que el juego llegó a nuestras manos en el 2010, no fue sino hasta hace un par de días que esta entrega por fin estuvo disponible en PC, algo que hasta hace poco parecía imposible, pero hoy es una realidad.

Este lanzamiento era cuestión de tiempo, puesto que en agosto del 2023, Red Dead Redemption llegó al PlayStation 4 y Nintendo Switch, con todo el contenido post-lanzamiento incluido. Si bien el tiempo de espera fue de más de 14 años, los usuarios de PC por fin pueden disfrutar de una de las experiencias más amadas de Rockstar, y si bien muchos pueden considerar a este trabajo obsoleto, especialmente al considerar que Red Dead Redemption 2 ya lleva un par de años en esta plataforma, este sigue siendo un trabajo con mucho valor y, especialmente, algo que es muy accesible para todos.

Antes que nada, es importante mencionar que en estos momentos cuento con una laptop de ASUS con 16 GB de RAM y una tarjeta gráfica NVIDIA 3050 con un procesador intel i5, el mismo hardware con el cual ya he revisado Horizon Forbidden West, Ghost of Tsushima, Black Myth: Wukong y God of War: Ragnarök, y en esta ocasión es un equipo más que suficiente para correr Red Dead Redemption. A diferencia de muchos de los ports que encontramos hoy en día en Steam y la Epic Games Store, el trabajo de Rockstar originalmente llegó al PlayStation 3 y Xbox 360 y, en teoría, no debería haber un solo problema para que computadoras y laptops modernas sean capaces de entregarnos una experiencia de primer nivel.

De esta forma, es de mi agrado informarles que Red Dead Redemption en PC corre de maravilla. En esta ocasión jugué con todas las especificaciones en la opción de Ultra, usando el NVIDIA DLSS, y fue una experiencia libre de problemas. En ningún momento presencié una caída de cuadros, y el título se mantuvo a 60fps sin falla. Esto no debería ser una sorpresa, considerando que estamos hablando de un juego de hace dos generaciones, lo inesperado sería encontrarnos con múltiples errores de rendimiento. Digo, me topé con un par de glitches, pero estos provienen de la experiencia original, y no son el resultado de su llegada a una nueva plataforma.

Experimenté con un par de opciones, moviendo la calidad de sombras, iluminación, texturas, y mucho más, pero en esta ocasión no hubo necesidad de mover constantemente las especificaciones. El juego corre de maravilla con un equipo como el mío, y es seguro que aquellos con mejores especificaciones tendrán una experiencia inigualable. Si cuentas con el hardware necesario, incluso puedes jugar a 4K y hasta 144 Hz. De igual forma, hay compatibilidad con monitores ultra panorámicos (21:9) y super ultra panorámicos (32:9), así como HDR10, NVIDIA DLSS 3.7 y la tecnología de escalado de AMD FSR 3.0.

Red Dead Redemption en PC es una experiencia de primer nivel que está a la par de lo que encontramos en estos momentos en PlayStation 4, e incluso con el equipo necesario, puedes disfrutar de múltiples mejoras que harán que tu aventura por el Viejo Oeste sea mucho más amena. Esto no es una gran sorpresa, y es uno de los grandes beneficios que tiene sacar un juego 14 años después de su lanzamiento original. Los equipos modernos son mucho más capaces de lo que encontrábamos hace una década, y es muy sencillo gozar del título, puesto que una PC con una NVIDIA GeForce GTX 960 o una AMD Radeon R7 360 es más que suficiente, y con una NVIDIA RTX 2070 o AMD RX 5700 XT no tendrás un solo problema.

Además de la experiencia visual y técnica, Red Dead Redemption en PC es la experiencia completa. Esto quiere decir que tendrás acceso a la aventura original, así como Undead Nightmare, la amada expansión que nos pide superar una invasión zombi. El único detalle es que el DLC solo es accesible en un menú por separado, lo cual tiene sentido considerando todo lo que nos ofrece y los cambios en comparación con el juego base.

Si bien suena extraño que Red Dead Redemption, un juego que llegó al PS3 y Xbox 360 en el 2010, apenas esté disponible en PC, esta sigue siendo una aventura sin igual. Aunque la secuela es una experiencia mucho más refinada y técnicamente impresionante, hay algo especial en el clásico y en lo sencillo que se llega a sentir en comparación con el trabajo actual de Rockstar, así como en la manera en la que John Marston avanza a lo largo de este pedazo del Viejo Oeste con una simple misión, una que es capaz de conectar fácilmente con cualquier jugador. No lo duden, Red Dead Redemption en PC vale mucho la pena.