Desde el año pasado se nos adelantó que Player Unknown’s Battlegrounds, mejor conocido como PUBG, se estaría convirtiendo en una experiencia completamente gratuita. Este battle royale ya adaptó el formato de free-to-play, y como consecuencia, su número de jugadores aumentó drásticamente, pero también lo hicieron sus problemas de conexión y servidores.

Vía Twitter, Daniel Ahmad, analista de Niko Partners, reveló que PUBG alcanzó un pico de 670 mil jugadores concurrentes en Steam durante el transcurso del día de hoy. Además de los servidores, los jugadores reportan que también ha habido un incremento en los hackers y tramposos.

PUBG hit 670k peak concurrent players on Steam today, after going free to play.

This is double its usual concurrent user figure in the past month.

However, the game also received 13x the usual number of negative reviews from people that previously paid / annoyed by cheaters. https://t.co/kX1jmpjawu

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) January 12, 2022