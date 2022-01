A punto de iniciar el Valorant Champions Tour 2022, 100 Thieves anunció que Johann “seven” Hernández ya no formará parte del roster oficial del equipo profesional de Valorant. La noticia fue confirmada vía Twitter, en donde la organización agradeció a seven por todo y parece que el jugador profesional también estuvo de acuerdo con su salida.

As we prepare for VCT 2022, we would like to announce the departure of @sevvn from 100 Thieves.

Johann, we are excited to see your development in what is sure to be a long career ahead in professional VALORANT. We wish you the best moving forward. pic.twitter.com/ml4a22LCOc

— 100 Thieves Esports (@100T_Esports) January 9, 2022