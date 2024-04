Proyecto del iPad plegable podría estar en peligro

Desde hace muchos años, Apple siempre ha tratado de innovar con cada generación de sus dispositivos para que la gente se mantenga constante como clientes, razón por la cual aparatos como el iPhone tratan de meter nuevas funciones con cada 12 meses que pasan desde el lanzamiento anterior. Y ahora, quieren dar un paso gigante para el iPad, ya que quieren hacer su propio modelo plegable, pero se han encontrado con un bache en el camino, el cual sino se resuelve, los planes pueden irse totalmente al basurero.

El problema dentro de todo esto tendría ver directamente con los pliegues del aparato, dado que la mayor complicación que les impide avanzar es la hendidura central del mismo, y hasta este momento no han encontrado la manera de solucionarlo, ni trayendo expertos externos a la empresa. Muchos competidores de Apple utilizan muesca en la zona del plegado, y la manzana para hacerse notar quieren que esto se quede en el olvido y ser los primeros en innovar, de lo contrario no quieren seguir con el plan.

Esto tiene como consecuencia, que se centren los esfuerzos máximos para encontrar la respuesta al pliegue, todo para que la empresa se conserve arriba de los demás, pues los rivales no tuvieron otra alternativa que lanzar sus aparatos así para llegar antes que la manzana a esta tecnología. Solo que ahora se busca la perfección en la misma, pero es posible que no la encuentren de la manera más rápida, aunque no está descartado que se tomen unos meses para reunir a más genios dentro de la tecnología.

No obstante, si al final no pasa esto, lo único que harán es descartar el proyecto y posiblemente mover a sus trabajadores a otras áreas, eso pasó justamente con otro de sus productos cancelados, hablamos de ni más ni menos que el auto eléctrico que no pasó más allá de los bocetos y pruebas ligeras. Por lo que si en un par de años no se sabe del iPad plegable, ya sea en filtraciones o tal cual en un evento de la compañía, es muy posible que se hayan dado por vencidos y pasaran hacia el siguiente proyecto.

Vía: Bloomberg

Nota del editor: Suena muy bien en papel que esta nueva versión del iPad se ponga a la venta, habrá que ver si al final deciden seguir con el pliegue o encuentren la solución, lo cual no será sencillo.