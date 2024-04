Otro juego exclusivo de Xbox podría llegar a PlayStation

Hace ya algunas semanas atrás se ha confirmado un rumor que muchos ya había hablado, y eso es la incorporación de cuatro títulos exclusivos de Xbox en otras consolas, información que se ha compartido en un directo de Nintendo y que el mismo día hubo comunicados para llegar a PlayStation. Y si bien se mencionó que no habría mucho más contenido llegando este año con la competencia, pero parece que hay un plan más bajo la manga.

Mediante la red social de LinkedIn, algunos fans se han dado cuenta que un ex veterano de ZeniMax Online ha hablado sobre un motor gráfico que estuvo trabajando en relación a un juego que aún no se ha anunciado por parte de Xbox y tampoco por Bethesda. A eso se agrega que este juego no estaría limitado a llegar únicamente a Microsoft, sino también para plataformas de terceros, a menos es lo que dice en las publicaciones.

El perfil fue descubierto por el usuario de X Zuby_Tech y le pertenece al ex programador senior de juegos de ZeniMax Online Studios, Ryan Ruzich. El proyecto no anunciado parece ser lo último en lo que Ruzich estaba trabajando para la compañía antes de su partida en noviembre de 2022. Pero que posiblemente se de a conocer en los siguientes meses, teniendo en el escenario a Summer Game Fest.

Looks ZeniMax Online Studios Game Will Be On PlayStation 5!

Former ZeniMax Online Studios Developer:

"Working on a new Engine for an unannounced project, leading the effort to get the new Engine working on Third Party consoles." pic.twitter.com/5j8SOjM1gj

— @Zuby_Tech (@Zuby_Tech) April 8, 2024