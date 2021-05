Profesionales de Overwatch están preocupados por los cambios del PvP en la secuela

El día de ayer por la tarde, Blizzard llevó a cabo una transmisión de dos horas de Overwatch 2, en la cual revelaron que el modo PvP del juego solo permitiría a cinco jugadores en lugar de seis. Básicamente, habrá un Tanque menos en las partidas y esto tiene muy preocupado a los jugadores profesionales.

Muchos jugadores de Tanques de la Overwatch League expresaron su preocupación en redes sociales no solo por el hecho de que habrá un Tanque menos en las partidas, sino también porque la clase será ajustada drásticamente para Overwatch 2. Lo peor de todo es que Blizzard jamás consultó la decisión con ninguno de ellos.

El eliminar un Tanque de las partidas también implica que los equipos profesionales de Overwatch deberán ir dejar a uno de sus jugadores, así que hay riesgo de que más de uno de ellos se quede sin trabajo.

Imagine spending 5 years to perfect your role…..Just for it to be deleted while knowing your role does not translate to another your expected to give all you got till the end of season (:

— Gator (@Gator_OW) May 20, 2021