Jugadores de FFXIV le rinden homenaje a Kentaro Miura, autor de Berserk

Recientemente se dio a conocer que Kentaro Miura, autor de Berserk, había fallecido a principios de mes. Ante esta triste noticia, varios jugadores de Final Fantasy XIV decidieron unirse y rendirle un tributo al mangaka que inspiró a cientos de jugadores.

Durante el día de ayer, varios jugadores de Final Fantasy XIV compartieron imágenes y videos de usuarios de este MMORPG con la clase de Dark Night, la cual tiene un gran parecido visual con Guts, el personaje principal de Berserk, y alineándose para rendirle un homenaje al trabajo de Miura.

Here's a better quality recording showing the full line of Dark Knights on Final Fantasy XIV's Balmung server paying tribute to Miura-san.

The turnout is amazing.

For those unfamiliar with FFXIV, the Dark Knight job and Guts share a lot of similarities. pic.twitter.com/ToMO0LM07X

