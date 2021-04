Productor de Shang-Chi promete “las mejores escenas de acción” que Marvel ha tenido

El día de hoy, Marvel liberó el primer teaser tráiler e imágenes de Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings, próxima cinta del MCU que, con suerte, sí saldrá este año. Para emocionarnos todavía más, el productor de este futuro largometraje adelantó que la acción que veremos en esta película es algo que “Marvel nunca había hecho antes”.

Jonathan Schwartz, Vicepresidente de Producción y Desarrollo para Captain Marvel y Guardians of the Galaxy Vol. 3, en entrevista con Entertainment Weekly dijo lo siguiente respecto a Shang-Chi:

“Creo que estas las son las mejores escenas de acción que Marvel ha hecho. Cada golpe se siente poderoso, cada estilo de pelea tiene significado, y la historia está contada de una manera visual increíble. El arco fundamental de Shang-Chi reside en los cómics y en realidad es un drama familiar. Esto es algo que consideramos durante nuestras conversaciones iniciales, la idea de contemplar esta familia quebrantada y las consecuencias que esto podría tener en un niño conforme pasa el tiempo.”

En caso de no retrasarse, Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings estaría llegando a cines el próximo 3 de septiembre. Se desconoce si también debutará en Disney+.

Via: ComicBook