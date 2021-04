¡Aquí el primer tráiler de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings!

Parece que el universo cinematográfico de Marvel por fin está listo para volver a la pantalla grande. El próximo 9 de julio por fin veremos Black Widow, y en septiembre será momento de conocer la historia de Shang-Chi. Ahora, el día de hoy se ha revelado el primer tráiler de esta película.

De manera inesperada, Marvel ha compartido el primer tráiler de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, cinta que llegará a los cines el próximo 3 de septiembre de 2021. Por el momento no se habla de un estreno en Disney+, aunque esto podría cambiar en un futuro dependiendo de la situación global en los próximos meses.

En esta nueva cinta, Simu Liu será el encargado de interpretar a Shang-Chi, mientras que personajes como Wenwu (Tony Leung) y Katy (Awkwafina) por fin harán su debut en el mundo live action. La película está inspirada por cintas de kung fu. De igual forma, Liu será el primer actor asiático en protagonizar una cinta del MCU. Por otro lado, Entertainment Weekly ha compartido un par de imágenes de esta cinta, las cuales puedes ver a continuación:

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings llegará exclusivamente a los cines el próximo 3 de septiembre de 2021.

Vía: Marvel