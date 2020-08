Aunque en muchas ocasiones le podemos dar una mayor importancia al hardware de una consola o a las diferentes partes de una PC, uno de los elementos fundamentales para experimentar de cualquier videojuego es una pantalla. Sin embargo, en algunas ocasiones nos concentramos más en otros aspectos y dejamos el monitor de lado, causando que nuestra experiencia tal vez no alcance su máximo potencial. En muchas ocasiones, mejorar aspectos como la resolución, RGB, tasa de Hz y el periodo de respuesta pueden cambiar drásticamente la forma en que disfrutamos de un título, especialmente si estamos hablando de un aspecto multiplayer. Es aquí en donde LG entra en escena.

Recientemente tuve la oportunidad de probar la LG UltraGear Gaming Monitor 27GN750, lo cual fue una experiencia reveladora. No he tenido una gran experiencia con monitores PC, debido a que siempre he usado laptops. Sin embargo, ahora no estoy seguro de volver a mis viejos modos de vida.

Este monitor, como su nombre lo indica, está enfocado a los videojuegos. Aunque cuenta con los aspectos y puertos clásicos que podemos esperar de cualquier pantalla, son la tasa de Hz y el periodo de repuesta lo que más me ha llegado a impresionar. Para alguien que casi toda la vida ha estado restringido por el periodo de 60Hz, o menos, pasar a los 240Hz que da la 27GN750 fue como día y noche. Esto, acompañado a con el periodo de 1 milisegundo de respuesta y el G-Sync de NVIDIA, han hecho que, de alguna forma, mejore mi rendimiento en juegos como League of Legend y Call of Duty: Warzone. Digo, no soy un candidato a eSports, pero si puede defenderme en retas amistosas.

El diseño es un aspecto con el que podrás enamorarte en un instante. Debido a que contamos con una pantalla de 27 pulgadas, la cual ofrece una resolución de 1920×1080, no es complicado encontrar un espacio adecuado para este dispositivo en tu casa. De igual forma, contamos con dos alturas diferentes que no necesitan de un botón o de ajustes complicados, con solo emplear un poco de fuerza podrás acomodar fácilmente el monitor a tu gusto.

Junto a esto, la pantalla puede utilizarse de forma horizontal y vertical. Las opciones son algo limitadas en el apartado de ajustes, pero cumplen muy bien su función. Aquellos que están acostumbrados a un escritorio normal con su silla “gamer” podrán disfrutar cómodamente de la pantalla. Mientras que los que estén experimentando con un escritorio alto para mejorar la postura, la 27GN750 también los tiene cubiertos.

Sin embargo, uno de los aspectos negativos en este departamento, es que la pantalla no es tan rígida como desearía. Debido a que el monitor puede modificar su estatura y posición, además de que el material es de plástico, jalar un cable de forma brusca o movimientos fuertes en una mesa pueden provocar que todo se mueva. No creo que se vaya a romper si algo de esto sucede, pero puede ser un detalle a considerar.

Ya que estamos hablando de la pantalla, una de las mayores advertencias, no solo por parte mía, sino de LG, es no tocar la pantalla. En una ocasión dejé mis audífonos colgados en una esquina, y se formó una mancha bastante molesta, aunque al final del día se pudo limpiar con el material correcto.

En la parte trasera podemos encontrar dos entradas HDMI, un Display Port, un conector para audífonos de 3.5 mm, un USB pass-through, así como dos entradas de USB 3 tradicionales. Ahora, si planeas darle solo una función a la 27GN750, entonces estas opciones serán más que necesarias para tu día a día. Sin embargo, si este monitor planea formar parte de tu ecosistema de consolas y PC, las entradas, especialmente las de HDMI, son limitadas.

Digamos que tienes varias consolas y una PC a tu disposición, en este caso solo podrás conectar tu PS4 o Xbox One o Switch, dejando al resto desconectadas, lo cual puede ser una molestia para algunas personas. No es un problema que arruine esta pantalla, pero es algo que tienes que considerar al momento de crear una zona en donde puedas realizar tu trabajo y disfrutar de una tarde jugando Fortnite sin problemas.

Pero no todo en la vida son videojuegos. Gran parte de tu día te la pasas frente a un monitor, ya sea trabajando, viendo una película o serie, así que sí planeas adquirir una 27GN750 para algo más que solo jugar, te dará gusto saber que la pantalla cuenta con excelentes ángulos de vista con colores increíblemente vivos.

La calidad de color es impresionante. La saturación de blancos, negros, el motion blur y la luz de fondo son de lo mejor que hay en el mercado actualmente. Cabe señalar que esto es con las especificaciones estándar de la pantalla. De igual forma, contamos con un 99% sRGB, es decir, la 27GN750 utiliza prácticamente toda la gama de colores a su disposición. Sin embargo, es importante mencionar que esto solo cubre el 78% de Adobe RBG, algo que tienes que considerar si utilizas programas como Premiere o After Effects.

Entonces, la pregunta aquí es: ¿deberías comprar una LG UltraGear Gaming Monitor 27GN750? Sí, siempre y cuando tengas una computadora que logre correr junto a los altos estándares de 240Hz. Sin embargo, en dado caso de que solo seas poseedor de consolas, creo que sería mejor guardar tu dinero. En este aspecto, considera que este monitor tiene un precio de $399 dólares, y en México la puedes encontrar arriba de los $10 mil pesos. Te puedo asegurar que no te arrepentirás de tener una LG UltraGear Gaming Monitor 27GN750.