Ghost of Tsushima: ésta es la función más solicitada por jugadores

Ghost of Tsushima no es necesariamente un juego corto, pero algunos jugadores ya lo terminaron en estas semanas que salió al mercado. Como era de esperarse, muchos fans se quedaron con ganas de jugar más, pero lamentablemente esta nueva aventura samurái de Sucker Punch no incluye un modo de juego New Game Plus, que te permite conservar todo tu progreso y traerlo contigo a una nueva partida.

Sí, sabemos que es posible empezar otra partida desde cero, pero después de haber invertido horas al juego, muchos fans preferirían empezar con sus mejoras, trajes y habilidades que ya tenían anteriormente, convirtiendo así al New Game Plus en la función más solicitada de Ghost of Tsushima. Por medio de redes sociales, miles de usuarios están pidiéndole a Sucker Punch la inclusión de dicho modo cuanto antes.

Hasta ahora, sus desarrolladores no han dicho nada al respecto sobre el New Game Plus, pero obviamente sigue siendo muy pronto para hacerlo. En contexto, el New Game Plus de God of War fue añadido en una actualización cuatro meses después de su lanzamiento, es decir, tendremos que esperar para ver si Sucker Punch en algún punto lo hará una realidad. Si tuviéramos que apostar, diríamos que es casi inevitable que lo incluyan.

Si no le has dado oportunidad a Ghost of Tsushima, acá te decimos por qué no deberías perderte de esta nueva exclusiva del PS4.

Fuente: Reddit / PushSquare