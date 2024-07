Primeros detalles de Jurassic World 4

Después de la trilogía de Jurassic World protagonizada por Chris Pratt, la serie se tomó un descanso para definir su dirección. Afortunadamente, la espera llegará a su fin en algún punto del próximo año, puesto que Jurassic World 4 ya está en producciones, y recientes filtraciones nos dan un vistazo a la historia que nos espera.

De acuerdo con múltiples videos y filtraciones en línea, Jurassic World 4 será un regreso a la fórmula tradicional que vimos en la trilogía de Jurassic Park. En esta entrega, un grupo de turistas es abandonado en una isla repleta de dinosaurios, y es la misión de unos militares, encabezados por Scarlett Johansson, salvar a estas personas de ser comidos por criaturas prehistóricas.

Full video of the Parasaurolophus head maquette from #JurassicaWorld4.

Thanks Anthony Launer.#JurassicPark7 #JurassicPark #JurassicWorld #Parasaurolophus pic.twitter.com/UqcmPo1wBF

— RJ (@rnnsts) July 3, 2024