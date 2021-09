Primer vistazo al nuevo mapa de Warzone

Como ya se había mencionado, la siguiente gran actualización para Call of Duty: Warzone, la cual estará disponible a finales de año y llegará junto a Vanguard, dejará de lado a Verdansk, para ofrecer un mapa completamente nuevo. De esta forma, el día de hoy se ha compartido el primer vistazo a este escenario.

A diferencia de lo que sucedió con Black Ops Cold War, el mapa de Warzone cambiará por completo, y dejará de lado es aspecto moderno con elementos de la Guerra Fría, para llevar a los jugadores a una isla del Pacífico, esto para dejar en claro la relación con Call of Duty: Vanguard, el cual se desarrolla durante la Segunda Guerra Mundial, por lo que veremos más áreas naturales. Esto fue lo que se comentó sobre esta nueva locación:

🌴We are going to THE PACIFIC🌴

A new #Warzone map will launch later this year!

More to come soon…pack sunscreen. pic.twitter.com/BWE6Ik7KHA

— Call of Duty (@CallofDuty) September 7, 2021